Başkan Çerçioğlu'ndan Rektör Aldemir'e tebrik ziyareti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Çerçioğlu'nun Rektör Aldemir'e ziyaretinde CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay da eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyetin yeni görevinde başarılar dilediği ADÜ Rektörü Aldemir, heyete gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Adnan Menderes Üniversitesi'nin ortak yürüttüğü ve önümüzdeki süreçte yürütülmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.