Başkan Çerçioğlu'ndan TARİŞ'e ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Germencik'teki S.S TARİŞ İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini gezerek incelemelerde bulundu.

Aydın için incirin önemine vurgu yapan başkan Çerçioğlu jeotermal enerji kaynaklarının incir bahçelerine zarar vermemesi için uzun süredir verilen sözlerin yerine getirilmediğini hatırlatıp “Enerji bu ülke için bir ihtiyaç ama vatandaşlarımızın sağlığı için bu tesislere acilen bir çözüm bulunmalı. Çözüm, tesislerin dünyadaki örnekleri gibi çalışması” diye konuştu.

Başkan Çerçioğlu'nun TARİŞ ziyaretine CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Aydın il Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Fuat Öndeş de eşlik etti.

Ziyaret sırasında Başkan Çerçioğlu ve beraberindeki heyeti karşılayan yönetim kurulu başkanı Mustafa Bircan, heyeti fabrikayı gezdirerek faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Fabrika çalışanı kadınların yoğun ilgi gösterdiği başkan Çerçioğlu beraberindeki heyetle birlikte fabrikada incir işleme süreçlerini tek tek inceledi.

Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden başkan Çerçioğlu “Ülkemizin bir enerji ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Jeotermal de işletme kuralları uygulanırsa temiz bir enerji. İncirimiz de Türkiye'nin en büyük ihraç ürünlerinden bir tanesi. Jeotermal tesislerini kurup işletirken vatandaşlarımız sağlığını ve bu çok önemli ürünümüze etkilerini iyice incelemeliyiz. İnsanımızın hayatı oyuncak değil. Bu tesislerin buradaki insanlarımızın hayatı ve canlıların üzerindeki etkileri bir an önce açıklanmalı. Şimdiye kadar böyle bir araştırma yapılmadıysa da hemen bir araştırma başlatılmalı ve vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme yapılmalı. Hiçbir şey vatandaşlarımızın sağlığından daha önemli değil” diye konuştu.