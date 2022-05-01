İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çerçioğlu'nun Ramazan Bayramı mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içerisinde geçmesini dileyen Başkan Çerçioğlu, mesajında şunları kaydetti:


Bayramlar dayanışma, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı günlerdir. Bizler de ramazan ayı boyunca on binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında buluştuk. 17 ilçede kurduğumuz iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ekonomik sıkıntıların kendisini iyice hissettirdiği bu günler dayanışmayı daha anlamlı kılıyor. Bizler ramazan ayında da tüm imkânlarımızla ve birimlerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu bayramda artık sevdiklerimizle bir araya gelebileceğiz, böylece bayramın bereketini hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

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