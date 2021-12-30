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Başkan Çerçioğlu'nun yeni yıl mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yayımladığı yeni yıl mesajı ile vatandaşlara sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diledi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeni yıl mesajı yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Pandemi ile birlikte gündelik hayatımıza etki eden zorluklarla mücadele ettiğimiz, omuz omuza vererek halkımız için çalışarak geçirdiğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. 2021; Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalıştığımız, vatandaşımıza dokunan projeler ürettiğimiz, hizmet ettikçe enerjimizin arttığı bir yıl oldu. Yeni yılda; katlayarak arttırdığımız çalışma arzusuyla dolu, yepyeni hizmetlerimizle, daha çok çalışarak, Aydın halkı için üretmeye devam edeceğimiz bir yıl olacak. Bu vesileyle yeni yılın tüm halkımıza huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar diliyorum.

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