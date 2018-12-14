Başkan Çetindoğan; KDV ve ÖTV indiriminin uzatılmasını istedi

Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, 1 Kasım'da başlayan ve yıl sonu itibariyle sona erecek olan KDV ve ÖTV indiriminin devam etmesinin ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Aydın'da bu yıl incir ve zeytinde yaşanan sıkıntı nedeniyle piyasanın durgunlaştığını belirten Başkan Çetindoğan, “Turizm sezonunun da sona ermesi ile piyasa daha da durgunlaşabilir. Bu nedenle yılsonu itibariyle bitecek olan KDV ve ÖTV indiriminin mart sonuna kadar uzatılıp piyasanın bahara kadar canlı tutulmasının ekonominin olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Mobilya, beyaz eşya, otomotiv gibi sektörlerle birlikte diğer farklı sektörlerde de KDV ve ÖTV indirimi yapılarak kış sezonunda hareketliliğin devamı acısından faydalı olacağına inandığını kaydeden Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “Aydın için ekonomiyi ayakta tutan en önemli unsurların başında incir ve zeytin geliyor. İncir üreticisi bu yıl mevsimsel nedenlerden dolayı ciddi sıkıntı yaşadı. Rekolte düştüğü gibi ürün kalitesi de bozulduğu için Aydın genelinde zarar milyarlara ulaştı. Aydın'ın diğer önemli gelir kaynağı da zeytin. Yok yılı olduğundan dolayı bu yıl zeytinde de ciddi kayıp var. Hal böyle olunca Aydın için önümüzdeki günlerde ekonomik durgunluğun artmasından endişe ediyoruz. Bu nedenle ÖTV ve KDV indiriminin 3 ay daha uzatılması hem vatandaşın hem de ülke ekonomisinin lehine olacağını düşünüyoruz. Çünkü vergi indirimi vergi gelirlerini düşürmez. Bahar mevsimi ile birlikte ekonominin yeniden canlanacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.