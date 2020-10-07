Başkan Çondur, Dünya Pamuk Günü etkinliğinde sektöre dair konuştu

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ana teması “Pamuk Hakkında Gerçekler” olan ‘Dünya Pamuk Günü' etkinliğinin açılış oturumunda sektörde yaşanan sorunlar ile birlikte bu konuda atılması gereken adımlar üzerine konuştu.

Pamuğun ülkemiz ekonomisi için en çok katma değer oluşturan ürün olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ülke ekonomisine doğrudan veya dolaylı olarak 30 Milyar dolar civarında katma değer sağladığını belirtti.

Ülkemizdeki pamuk üretimini değerlendiren Çondur, “Türkiye pamuk üretimini 2019 yılında 820 bin ton olarak gerçekleştirmiştir. Bu yılki beklenti 620 bin ton civarında olup üretimde yaklaşık yüzde 25 azalma söz konusudur” dedi.

Türkiye'nin pamuk ithalatının 1 Milyon 633 bin ton olduğunu bu yıl ise 1 Milyon ton pamuk ithalatı yapılacağını ifade eden Çondur, bu rakamında 170 bin ton civarının Yunanistan'dan yapılmakta olduğunu belirterek yerli ve milli pamuk yerine ithal pamukların tercih edilmeye başlandığını dile getirdi.

“Destekleme primi en az 1 lira 50 kuruş olmalı”

Pamuk üretimindeki düşüşün sebebini her yıl üretim maliyetlerinin artması bunun karşısında pamuk fiyatlarının aynı oranda artmaması olarak açıklayan Çondur, destekleme priminin maliyetlere uygun artırılması ve fiyat istikrarının sağlanmasını bununla birlikte destekleme priminin bu yıl için en az 1 lira 50 kuruş olarak verilmesini talep ettiklerini belirtti.

Pamuktaki serbest ithalattan dolayı yerli pamuk emsal yurtdışı pamuk fiyatlarının yüzde 18 altında fiyatla satılmakta olup serbest ithalatın pamuk üreticisini olumsuz şekilde etkilediğini belirten Çondur, yerli pamuk kullanan iplik sanayicilerin teşvik edilmesini ya da yerli pamuk kullanan sanayicilere ithalat kotası verilmesini talep etti.

“Lisanlı depolar yaygınlaştırılmalı”

İplikçilerin çırçır fabrikalarından aldığı emanet pamuğun piyasada talebi azalttığını ifade eden Başkan Çondur, “Bu durumu engellemek adına lisanslı depoların yaygınlaştırılması ve çırçır fabrikalarının da lisanslı depo desteklerinden yararlanabilecek şekilde yapısal değişikliklerinin gerçekleşmesi gerekmektedir” diye belirtti.

“Çırçır fabrikalarının yangın sigortası yaptıramaması ciddi bir sorundur”

Çırçır fabrikalarının yangın sigortası yaptıramamasının ciddi bir sorun teşkil ettiğini ve bunun sebebinin yangın riskinin reasünörlerce satın alınmaması olarak belirten Çondur, “Çözüm önerimiz ve talebimiz milli reasürans şirketi tarafından riskin satın alınması ve bu sorunun çözülmesi şeklinde olacaktır ”dedi.

“KDV'deki Tevkifat Sistemi kaldırılmalı”

Mahlıç pamuk ticaretinin de önündeki en büyük engelin katma değer vergisindeki tevkifat sorunu olduğunu belirten Çondur, “Tevkifat sisteminin kaldırılması pamuğun ticaretinin de artırılmasını sağlayacaktır. Üreticilerimizin pamuk ekimine devam edebilmesi için piyasa koşulları acilen iyileştirilmeli ve çözüm odaklı önlemler alınmalıdır” diyerek pamuk sezonunun tüm üreticilere ve sanayicilere hayırlı olmasını diledi.

“Beyaz Altın Pamuk için konuştular”

“Pamuk Türkiye için neden önemlidir?” başlıklı açılış oturumunda Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık'ın moderatörlüğünde; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul ve İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon, pamuğun ülke ekonomisi için önemini anlattı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin moderatörlük yaptığı; “Türkiye'de Üretilen Tercihli Pamuklar ve İzlenebilirlik” başlıklı oturumda, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ş. Barış Kocagöz, “Tercihli pamukların Dünya ve Türkiye'deki Üretim Durumu ve Türkiye'de Üretimini Arttırmak için Atılması Gereken Adımlar”ı irdeledi. “Dünya ve Türkiye Genelinde Tercihli Pamukların Sanayide Kullanım Alanları ve Türk Pamuğunun Tercih Nedenleri”ni ise İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Leon Piçon aktardı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Ünsal, “Sürdürülebilir Tekstil ve Hazırgiyim Üretiminde Better Cotton ve Organik Pamuğun Önemi”nin altını çizerken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Turgut Kayhan, “Pamukta izlenebilirliğin önemi ve yeni trendler” hakkında bilgi verdi.

Ulusal Pamuk Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ünal Evcim'in moderatörlük görevini üstlendiği, “Pamukta Yüksek Lif Kalitesi ve Pamuk Ticareti” başlıklı oturumda, “Pamukta lif kalitesini etkileyen faktörler” başlığını İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Şeref İyiuyarlar irdeledi. “Pamukta Lif Kalitesinin Sanayide ve Ekonomide Önemi”ne ise Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz değindi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak da “Pamuk Ticareti ve Pamuk Piyasalarını Etkileyen Faktörler” isimli sunumunda pamuk pazarlamasında yaşanan sorunları işledi.

7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nün son konuşmasında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Uskuç, “Uluslararası Pamuk Ticareti ve Türkiye” konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.