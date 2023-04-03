Başkan Çondur: “Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Türk İş Dünyası Konut Seferberliği” Lansman Toplantısı'na katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde deprem bölgesinde inşa edilecek kalıcı konut kampanyasının lansman toplantısı TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşti. TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Sektör Meclis Başkanları ve 365 oda ve borsa başkanının katılımıyla online olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyar lira katkıda bulunarak deprem bölgesi için konut seferberliği başlattıklarını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, İş Dünyası Konut Seferberliği kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını belirtirken, “Bu çerçevede, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceğiz. TOBB ve iştiraklerimizde, zorunlu olanlar dışında, tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek, kampanyayı başlatıyoruz” dedi.

Hayırseverleri kampanyaya davet eden Hisarcıklıoğlu; “Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla kampanyaya dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede, bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacaklar ve tüm iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı da, bu seferberliğe davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin, ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi gelin hep birlikte 'El Verin Ev Yapalım.' Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım” şeklinde konuştu.

"Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Toplantıya katılım sağlayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Aydın Ticaret Borsası olarak depremin yaşandığı ilk günden itibaren ilimiz oda/borsaları ve üyelerimizle birlikte depremin açtığı yaraları sarmak için seferber olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye ve yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Bu hususta Birliğimiz öncülüğünde başlatılan 'İş Dünyası Konut Seferberliği' kampanyasını hayata geçiriyoruz. Aydın Ticaret Borsası olarak TOBB'un başlattığı kalıcı konut kampanyasına imkanlarımız el verdiği sürece en üst seviyede katkı sunmak ve ilimizdeki hayırsever vatandaşlarımızın da bu kampanyamıza destek vermesi için çalışıyoruz. Bu vesileyle Aydınlı hemşerilerimizi, iş dünyamızı ve hayırsever vatandaşlarımızı bu seferberliği katılmaya davet ediyoruz" dedi.