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Başkan Elbir, mazbatasını aldı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, bugün mazbatasını alarak resmen görevine başladı.

2023 seçimleri için çalışmalara başladıklarını belirten Elbir; “Aydın için çalışacağız” dedi.


Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti Efeler İlçe Kongresi'nde tek adaylı olarak girdiği seçimi kazanan Hüsnü Elbir ve yönetimi bugün Aydın Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Başkan Elbir, AK Parti'nin başarısı için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağını belirtti. 5 Eylül'de yapılan genel kurula itiraz olmayınca bugün mazbatasını aldığını ifade eden Başkan Elbir; “Mart ayından itibaren sürdürdüğümüz çalışmaları aynı hızla devam edeceğiz. Seçim gündemi olmamasına rağmen 2023 seçimlerine şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa mahalle teşkilatımız, delegelerimiz ve üyelerimizle hazırız. Sürekli esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde olacağız ve Aydın için çalışacağız” dedi.


Mazbata alımında Başkan Elbir'e, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile partililer eşlik etti.

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