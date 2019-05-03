Başkan Erden, Ercan'ı başkan yardımcısı olarak atadı

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Malik Ercan'ı başkan yardımcısı olarak atadı.

31 Mart seçimlerinde CHP'den belediye başkanı olarak seçilen Yüsran Erden, CHP'li meclis üyesi Malik Ercan'ı başkan yardımcısı olarak atadı. Başkan Erden, Ercan'ın görevini en iyi şekilde yerine getireceğini inandığını ifade ederek, "Hep birlikte daha güzel bir Yenipazar için çalışacağız" dedi. Erden'e kendisine gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür eden Ercan ise, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun önderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüsran başkanımız 5 yıllık bir aradan sonra yeniden başkanımız olarak seçildi. Bunun için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Malik Ercan, 2014 yılında AK Parti'den Yenipazar ve Aydın Büyükşehir belediye meclis üyeliğine seçilmiş, 2016 yılında Ünal Sarıoğlu ile birlikte AK Parti'den istifa etmişti. Ercan daha sonra CHP'ye geçmiş ve Yenipazar belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklamıştı.