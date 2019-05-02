Başkan Erden'den pazar ziyareti

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, göreve geldiği günden bu yana ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Her hafta Çarşamba günleri ilçede kurulan pazarı ziyaret eden Erden vatandaşlarla sohbet etti sorunlarını dinledi. Çocuklara da özel ilgi gösteren Erden, minik sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yenipazar'ı makamdan değil, sokaktan yöneteceklerini ifade eden Başkan Erden, "Bilindiği gibi daha önce bir dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuştum. O dönemde ilçemiz için güzel hizmetler projeler hazırladık ancak bazıları yarım kaldı. Şimdi onları gerçekleştirme ve ilçemizi daha da güzelleştirme zamanı" dedi.

İlçe halkı ile her zaman yan yana omuz omuza olduklarını sözlerine ekleyen Erden, "Makamımızın kapısı herkese sonuna kadar açık. Yenipazar'ın yararına olacak her türlü düşünceyi desteklemeye hazırız. Zaten her an her dakika vatandaşlarımızla iç içe olaya özen gösteriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu önderliğinde inşallah daha da güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.