Başkan Erol, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

Dr. Osman Selçuk Aldemir' ile makamında görüştü.

Ziyarette, ADÜ ve Buharkent Belediyesi iş birliği çalışmaları kapsamında imzalanacak protokoller üzerine konuşulurken; ADÜ Rektörü Aldemir, kurumlar arası işbirliğinin önemini vurguladı.

Engelsiz Üniversite, Haydi Buharkent Üniversiteye, Buharkent Belediyesi çağrı merkezi hizmetinin Buharkent Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından verilmesi gibi projelerin görüşüldüğü ziyarette Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, projelerin Buharkent için önemli bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, Buharkent'e hayırlı olmasını temenni etti. Ziyarette Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı da hazır bulundu.