Başkan Erol, baba ocağında çocukluğuna döndü

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, mahalle ziyaretleri kapsamında baba ocağı olan Savcıllı Mahallesini ziyaret etti. Baba ocağında mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Erol, mahallelinin talep ve isteklerini dinledi. Sokak sokak gezen Başkan Erol, ziyaret sırasında karşılaştığı çocuklarla da sohbet etti. Sohbetin ardından çocuklarla birlikte misket oynamaya başlayan Başkan Erol, çocukluğuna döndü. Adeta çocukla çocuk olan Başkan Erol'un bu davranışı mahalleli tarafından takdir edilirken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden mahalle halkına teşekkür eden Başkan Erol, paylaşımında “Bereketli ovamızın ortasında, hiç durmadan çalışan, üreten ve ilçemize değer katan Savcıllı Mahallemizdeyiz. Meclis Üyemiz Ramazan İşler ile birlikte baba ocağında, birbirinden değerli gönül dostlarımızla bir araya gelerek hasbihal ettik. Baharı andıran bir günde, samimiyetle ve muhabbetle bizleri misafir eden tüm Savcıllı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.