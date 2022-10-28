Başkan Erol, “Cumhuriyetin ilanıyla modernleşmenin ilk adımları atılmıştır”

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erol, mesajında “Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in 99. yıldönümünü, Milletçe coşku içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Kurtuluş ve bağımsızlık hedefiyle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ve kahramanlık örneğinin ortaya konduğu Kurtuluş Savaşını kazanan aziz milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde ikinci büyük zaferini de yaşayarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde en demokratik yönetim şekli olan Cumhuriyetimize kavuşmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türkiye'de bir kalkınma dönemi başlamış; ekonomi, siyasal, sosyal, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere her alanda ilerleme, çağdaşlaşma ve modernleşmenin ilk adımları atılmıştır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti sadece kendi vatandaşlarının değil, aynı zamanda bölgemizdeki ve dünyada ki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da umut kaynağı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, değerli Buharkentli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.