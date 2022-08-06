Başkan Erol: “İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz”

Aydın'ın Buharkent ilçesinde '16. Taze İncir Festivali' düzenlenen açılış töreni ile başlarken, festivalin açılış konuşmasını yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz” dedi.

Buharkent 16'ıncı Taze İncir Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılışına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti Aydın milletvekilleri, AK Partili ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bando eşliğindeki yürüyüş sonrası festival alanında halk oyunları ekibi zeybek gösterisi ile büyük alkış aldı. Gösterilerinin ardından Buharkent'te yapılan yatırımlar slayt gösterisiyle izleyicilere sunuldu. Festivalin açılış konuşmasını yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ülkenin her tarafına taze incirin Buharkent'ten dağıldığını belirterek, "İncir, bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün. İlçemizde binden fazla taze incir üreticisi var ve 25 bin ton civarında da önemli bir rekolte var. Aynı zamanda da Aydın'daki ilk incir hasadı buradan başlar. İncirde üst düzey bir kaliteye sahibiz" dedi.

Buharkent'in kalkınması ve gelişmesi adına büyük adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini belirten Başkan Erol, “Buharkent'in gelişmesi ve kalkınması için bir çok yatırım yaptık. Tarıma yönelik de önemli yatırımlarımız var. Sulama açısından çok sıkıntılı bir bölgedeyiz. Bundan 3-4 sene kadar önce 2 bin 300 metrelik bir sulama hattı döşedik. Geçen sene de Menderes Barajı'ndan kanala suyun aktarılması için bir çalışma yaptık. Aynı zamanda daha da önemli bir projemizin ihalesini yapıldı. Çağlayan Deresi kenarında açılan sondaj kuyusundan bol miktarda su elde ettik. 2 bin dönüm incir ağacının sulanacağı bir sulama hattının projesinin ihalesi ilgili kurum tarafından gerçekleştirildi. Yakın zamanda da inşaatına başlanacak” diye konuştu.

“Jeotermal de en az incir kadar değerli”

“Jeotermal de bizim en az incir kadar değerli bir varlığımız ve bizlere Allah'ın bahşetmiş olduğu bir nimet” ifadelerini kullanan Erol şunları söyledi; “Birinden birini tercih etmeyeceğiz. İkisi de bizim değerimiz, ikisine de sahip çıkıp ikisinden de yararlanacağız. Önümüzdeki sene vizyon projemizi hayata geçirmek için finansmanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buharkent'i jeotermal ile ısıtacağız. Aynı zamanda 200 dönümlük bir sera bölgesi yapıyoruz. Biz joetermali tarımda kullanacağız, turizmde kullanacağız, elektrik üretiminde kullanacağız ve en önemlisi de kent ısıtmasında da kullanacağız.”

Öte yandan Başkan Erol, Buharkent'in Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte sanayileşme ve sanayi kenti olma yolunda da hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

“Aydın tarımda ilklerin şehri”

Aydın'ın tarımsal üretim bakımından Türkiye'de belirli ürünlerde ilklerde üretim yapan bir kent olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “İncir, Aydın için önemli ürünlerden birisi ve Türkiye'de en fazla üretim yapan illerin başında yer alıyor. Aydın, incirde ürettiğinin önemli bir kısmını da ihraç ediyor. Böylesine önemli bir ürünün tanıtımının yapılması; Türkiye'de ve dünyada incirin daha iyi bilinmesi ve tanınması adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Aydın, Türkiye'nin önemli bir ili ve birçok alanda önemli yatırımlarla daha iyi bir noktaya geliyor. 15 Ocak tarihi ile itibari ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Aydın'da yapılmış olan kamu hizmetlerinin toplu açılışını gerçekleştirdik. Birçok kamu yatırım da kent genelinde devam ediyor. Şehir hastanesi ile, adalet sarayı ile, Sarıçay Barajı ile birçok önemli yatırım ilimizde yürütülmeye devam ediyor. Buharkent ilçemizde de belediyemizin ve bakanlıklarımızın önemli çalışmaları var. Buharkent ilçemiz almış olduğu bu yatırımlar ile her gün kendisini daha da geliştirerek büyüyor” dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından düzenlenen taze incir yarışmasında 1'inci olan üretici İbrahim Doğan, 2'nci olan üretici Özcan Demir ve 3'üncü olan üretici Mustafa Yıldız'a ödülleri takdim edildi.

2 gün sürecek olan festival çeşitli konserler ve yarışmalar ile devam edecek.