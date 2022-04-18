Başkan Erol, sahurda öğrencileri yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz günlerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'u sahura davet etti. Ramazan ayı çerçevesinde iftar ve sahur programlarına da devam eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, üniversite öğrencilerinin çağrısını yanıtsız bırakmadı. Sahurda üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Erol, uzun süre sohbet etti.

ADÜ MYO öğrencileri adına yapılan davet çağrısında “Başkanım biz öğrencileri kırmazsanız bir gece de bizim misafirimiz olsanız, sahuru hep beraber yapsak ne dersiniz” ifadeleri yer aldı.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden öğrencilere teşekkür eden Başkan Erol; “Cuma gecesi sahurda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi MYO öğrencileri beni sahura davet etmişlerdi. Ertesi gün Kaymakamımız Alper Açıkgöz ile birlikte davete icabet ettik. Öğrencilerimizle sahur yaptık, derslerinden konuştuk. Keyifli bir kaç saat geçirdik. Bu sahuru organize eden başta öğrencilerimiz olmak üzere MYO Müdürümüz Necati Beye ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.