Başkan Erol'dan Kira Bedeli iddialarına tepki

Aydın'ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Belediyesi ile ilgili atılan iddialara yanıt verdi. Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erol, pandemi sürecinde belediyenin kiracısı durumundaki işyerlerinin kira ödemeleri ile ilgili gereken desteğin verildiğini belirterek, Buharkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Namık Ülken'in bir üyesinin kira bedelinin sağlanan kolaylıklardan yararlandırılmaksızın tahsil edildiği şeklindeki iddiasına açıklık getirdi.

Bilindiği üzere Buharkent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Namık Ülken, belediyenin kiracısı olan bir berber üyesinin kira bedelini 31 Ocak tarihinde ödediğini, kira bedelinin pandemi nedeniyle sağlanan kolaylıklardan yararlandırılmaksızın zamlı olarak tahsil edildiğini iddia etmişti. Ülken'in iddiasına sosyal medya hesabından tepki gösteren ve bilgilendirmede bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaptığı açıklamada, “Belediyemizin dükkanında kiracı olan berber arkadaşımız, Şubat Ayı Belediye Meclisi'nde kira indirimi ve taksit imkanı getiren karar alınmadan önce kendi inisiyatifiyle ödeme yaptığı belirlenmiştir. Biz Oda Başkanı Sayın Ülken'i üyelerini bilgilendirmesi konusunda uyardık. Yapılan ödemeyi de geri alabileceğini söyledik”

Konu ile ilgili açıklamasını sürdüren Başkan Erol, Buharkent Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında belediye kiracısı olan esnaf için sağlanan kolaylıklarla ilgili olarak da, “2020 yılı içinde pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı kalan kiracılardan kapalı kaldıkları süre için hiçbir ücret almadık. Ekim ayından itibaren kapalı olanlardan kira bedeli almadık. Kısıtlı çalışan kiracılarımızdan da kiranın yarı bedelini aldık. 2021 yılı kira bedelinin ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecekti. Bunu da hazirana kadar, açıldığı tarihten başlamak üzere iki ayda bir üç taksitte ödeme imkanı sağladık. Ayrıca bu kira taksitlerinin ödemeleri kapalı esnaflarımız için açıldıkları tarihten sonra başlayacak” ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Ülken'e de seslenen Mehmet Erol “Biz esnafımız için elimizden geleni yapıyoruz. Peki siz neden üyelik aidatı almaya devam ediyorsunuz? Esnaf Odası Başkanının vatandaşları yanıltan ve esnafa kolaylık sağlamadığı ve destek olmadığı yönünde haksız olarak Buharkent Belediyesini hedef alan ifadelerini kınıyorum” dedi.

Öte yandan birçok kişinin daha sosyal medya hesaplarından Oda Başkanı Ülken hakkında eleştirel paylaşımlarda bulundukları gözlendi.