Başkan Erol'un 30 Ağustos mesajı

Başkan Erol mesajında, “Tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız, bağımsızlık aşkı uğruna canlarını hiçe sayan ve bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızın eseridir. 30 Ağustos Zaferi kutlu milletimizin tarih sahnesine canıyla ve kanıyla yazmış olduğu unutulmaz bir destandır. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu zaferi hediye eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bizlere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” dedi.