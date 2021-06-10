Başkan Erol'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un vefat eden annesi Zehra Erol ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol bugün güne acı haberle uyandı. Başkan Erol, 15 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Zehra Erol' u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Uzun süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Zehra Erol, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Anne Erol'un cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından Çarşı Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti temsilcisi, daire müdürleri ve Erol ailesinin yakınları katıldı.