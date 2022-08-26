Başkan Erol'un çağrısına, Buharkentlilerden destek gelmeye devam ediyor

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un, ilçeye yapılması planlanan huzurevi projesi için yaptığı destek çağrısına Buharkentliler kayıtsız kalmazken, hayırsever bir vatandaş huzurevi için bağışta bulundu.

Buharkent Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan 75 kişilik huzurevi için çalışmalara başlandı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Valiliği başkanlığında Buharkent Belediyesi ile Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından proje çalışmaları da hız kazanırken, huzurevinin 3 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Huzurevi için el ele veren Buharkentli vatandaşlar da Belediye Başkanı Mehmet Erol'un destek çağrısına kayıtsız kalmadı. Başkan Erol'un çağrısı üzerine harekete geçen vatandaşlar ilçeye huzurevinin kazandırılması için ellerini taşın altına koyarak, bağış yapmaya başladı. Bu çerçevede belediyeye gelen hayırsever Ayşe Bozkurt, huzurevinin yapımı için nakdi bağışta bulundu.

Vatandaşların ilgisi ve verdikleri desteklerden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Erol; “Bağış kampanyamıza vatandaşlarımızdan önemli destek var. Bu işin azı çoğu yok ve tüm vatandaşlarımız çağrımız üzerine harekete geçerek huzurevi için bağışta bulunmaya başladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlçemizde ihtiyaç olan bu huzurevi için, inanıyorum ki tüm vatandaşlarımız destek yarışına girecekler. Buharkent Huzurevi için el ele verelim bağış kampanyamız çerçevesinde huzur evinin yapımında kullanılmak üzere Ayşe Bozkurt bağışta bulundu. Bağış kampanyamıza destek veren başta Ayşe Bozkurt olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.