Başkan Erol'un Mevlid Kandili mesajı

Başkan Erol mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Dünyaya gelmesi Allah'ın insanlığa verdiği büyük bir nimet olan Peygamber efendimizin örmek yaşamını, onun bize emaneti olan Kuran'ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve tatbik etmemiz gerekir. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye belirtti.