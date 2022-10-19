Başkan Erol'un Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Erol mesajında, “1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlık yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı, muhtar ise bölge halkının, haklarını korumak üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği güvenilir kişidir.

Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarından biridir. Muhtarlar, mahallelerimizde devletimizi temsil eden en önemli unsurdur. Vatandaşlarımıza hizmette onlarla omuz omuza çalışıyor ve şehrimizi kalkındırıyoruz. Gece gündüz demeden, her türlü soruna göğüs gelerek muhtarlarımız fedakarca çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle İlçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatını kaybeden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.