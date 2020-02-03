Başkan Ertük'ten deve güreşi festivali daveti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 9 Şubat Pazar günü Kuyucak Deve Güreşi Arenası'nda deve güreşi festivali düzenlenecek. Deve güreşi festivali komite başkanı olarak Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve onursal başkan olarak Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un katılımlarıyla düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Başkan Ertürk, “Kazasız, belasız, dostça ve kardeşçe bir güreş olmasını temennisi ile vatandaşlarımızı pehlivan develerin yer alacağı güreşimize bekliyoruz” dedi.