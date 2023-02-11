Başkan Ertürk, Adıyaman'da deprem bölgesinde

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde yirmi binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından depremin yaralarını sarmak için çeşitli çalışmalar başlatıldı. Kuyucak Belediyesi de depremzedeler için tüm imkanlarını seferber etti. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediye Başkanlığı tarafından deprem bölgelerine yardımlar devam ederken, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Adıyaman deprem bölgesine gitti.

Kuyucak'ın, depremzedeler için tek yürek olduğunu belirten Başkan Ertürk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek dertlerine derman olabilmek için el ele vererek çalışıyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten korusun" dedi.