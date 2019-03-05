Başkan Ertürk, Başaran Kapalı Pazaryeri esnafını ziyaret etti

AYDIN (İHA) – AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçe merkezine ve mahallelerine kazandırmış olduğu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler bol kazançlar dileyen Başkan Ertürk, yaptığı açıklamada; “Bugün Başaran Mahallesinde hizmete giren kapalı pazaryeri 1300 metrekare alana sahip olup Kuyucak ve çevresinden gelen üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yaz - kış aylarında rahatça alışverişlerini yapabilecekleri bir alan daha mahalleye kazandırıldı. Mahallemizin bir ihtiyacını daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Tüm Mahallelerimizdeki çalışmalarımız hızla devam etmekte olup aynı şartlarda Yamalak Mahallemizin de pazaryeri problemini kısa sürede çözeceğiz, Kapalı pazaryeri inşaatımız devam etmektedir” dedi.

Mahalle sakinleri Başkan Ertürk'e yağmur ve çamurdan kurtardığı için teşekkürlerini dile getirdi. 82 yaşındaki Ahmet Demir, “Artık gönül rahatlığı ile pazar alışverişimi yapabiliyorum. Allah Metin oğlumdan razı olsun” dedi.