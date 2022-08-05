Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Gencelli ve Gencellidere Mahallesi'nde incir üreticilerini ziyaret etti. Başkan Ertürk, “En kaliteli incirin yetiştiği Kuyucak'ta sezon başladı. Hayırlı olsun” dedi.

İncir işletmelerini ziyaret eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Kuyucak'ta yediden yetmişe incir hasadı yapılıyor. Sarı lop inciri dünyada ender yetişen bir türdür. Sadece bu bölgeye has bir incirimiz. Yani Kur'an da ismi geçen ender meyvelerden birisi incir. Bir incirin içerisinde 200'e yakın incir çekirdeği var. İnciri tüketen vatandaşımızın bilmesi gereken incirin çekirdeğinin dişin arasında çıtır çıtır kırılması gerekiyor. Çekirdek kırıldığında incir çekirdeğinin yağını vücut alacak. Eğer o çekirdek kırılmadan yenirse, insan midesinde her şeyi eritiyor ama incir çekirdeğini eritemiyor. Dolayısıyla incir çekirdeğini dişimizin arasında kıracağız. Hissederiz zaten. İçerisinde omega 3 yağ asidi ve E vitamini bol miktarda bulunmakta. Birçok hastalığa faydası var. Allah böyle bir ürünü bize bahşetmiş. Hasat hayırlı uğurlu olsun. Üreten vatandaşlarımıza bol kazançlar diliyorum. Tüketen vatandaşlarımıza da şifa olsun" dedi.

İncir'in başkentinin Kuyucak olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Ertürk, “İlçe merkezimizde incirin erkeği oluyor. İlek deniliyor. İlçe merkezimizin dışındaki mahallelerimizde de sarı lop incir yetiştiriliyor. Üreticilerimiz emek çekiyor. İncirin çalışmaları kışın başlıyor. Kış sulaması, budaması ve çifti yapılıyor. Hasat mevsiminde de üreticilerimiz bu emeklerinin karşılığını alabildiği zaman memnun kalıyor. Üretici memnun olunca tüketici de memnun oluyor" diye konuştu.

İncir işletmecisi Mehmet Avcı, incir rekoltesinin yüksek olduğunu ve kalitenin güzel olduğunu belirterek herkesin memnun olduğunu söyledi. Gencelli Mahalle Muhtarı Mehmet Topçu da, incirden bu sezon güzel verim aldıklarını vurguladı.