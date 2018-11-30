Başkan Ertürk engelleri kaldırdı

Belde ve mahalleler olmak üzere toplam 36 mahalleye yardım götüren Kuyucak Belediyesi belediye ekiplerinin, mahalle mahalle gezip ihtiyaç sahiplerini belirlemesinin ardından, vatandaşların sosyal ve ekonomik yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyor. Başkan Ertürk ilçe merkezindeki Aydınoğlu Mahallesinden Eda Coşkun'a (27), Yakuppaşa Mahallesinden Sıdıka Ülgeroğlu'na (73) ve Fatih Mahallesinden Mehmet Coşkun'a (81) tekerlekli sandalye hediye etti.

Kuyucak'ta ikamet eden, erken doğum nedeniyle beyin felci geçirmesi sonucu yürüyemeyen 27 yaşındaki Eda Coşkun'a ikinci kez tekerlekli sandalye verildi. Kuyucak Belediyesi tarafından takibi yapılarak devamlı olarak ihtiyaç yardımı yapılan Coşkun'un sevinci gözlerinden okundu.

Kuyucak Fatih Mahallesinde daha önce de 2 kez tekerlekli sandalye yardımı yapılan 81 yaşındaki Mehmet Coşkun'un dilinden dua eksik olmadı. Hediye karşısında duygulu anlar yaşandı.

73 yaşında ve diyaliz hastası olan Sıdıka Ülgeroğlu'na kalça çıkıklığı tedavisi için Kuyucak Belediyesi ekiplerince hastaneye ulaşımı sağlandı. Tedavi sonrasında daha rahat bir şekilde ihtiyaçlarını görebilmesi için tekerlekli sandalye hediye edildi. Eşi ile yaşayan ve bütün bakımlarının eşi tarafından yapıldığını söyleyen Ülgeroğlu, “Cumhurbaşkanımızdan, Belediye Başkanımız Metin Ertürk'ten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin bizleri unutmuyorlar. Ne zaman yardıma ihtiyacımız olsa başkanımızın kapısı açıktır” dedi.