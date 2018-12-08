Başkan Ertürk engellileri ziyaret etti

AK Parti'li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Pamukören Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan engellileri ziyaret etti.

Engelliler Haftası kapsamında Pamukören Rehabilitasyon Merkezi'nde barınan engellilerle bir araya gelen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “ Bizler toplumumuzun her kesimine hizmet verebilmek amacıyla çalışıyoruz. Ve asıl amacımız hayatlarına engelli olarak devam eden vatandaşlarımızın önüne çıkan engelleri ortadan kaldırmak” dedi.