İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ertürk, sağlık çalışanlarını unutmadı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.


Ziyareti esnasında sağlık çalışanları ile sohbet eden Ertürk, “Ülkemizin ve milletimizin sağlığı için fedakarca mücadele eden bütün doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına minnettarız.14 Mart Tıp Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye belirtti.

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