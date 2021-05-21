Başkan Ertürk vatandaş ve esnafla buluştu

2014 yılında Kuyucak Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden beri 'bir şehir önce gönüllerde kurulur' anlayışıyla vatandaş odaklı hizmetlerini sürdüren Başkan Metin Ertürk, aralıksız olarak esnaf ve vatandaşları işyerlerinde ve evlerinde ziyaret ederek talep ve isteklerini yerinde dinleyerek vatandaşların gönlüne dokunuyor. Kuyucak İlçesi Gencelli Mahallesi esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Ertürk, hayvan çiftliklerinde çıkan yangın dolayısıyla Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ve merkez Beşeylül Mahallesi'nde Ali Topbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ertürk, “Sürekli olarak vatandaşlarımızın arasında olarak onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Bizim davamız 'daha yaşanabilir bir Kuyucak için' var gücümüzle çalışmak ve halkımızın gönlüne dokunabilmek. Vatandaşlarımızın duaları ve destekleri ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.