Başkan Ertürk yol çalışmalarını yerinde inceledi

Kuyucak ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan toprak yollar parke taşı ile kaplanıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Metin Ertürk çalışmaları sahadan yönetiyor. AK Partili Başkan Ertürk, Yeni Mahalle'yi ziyaret eden Ertürk yol çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalledeki toprak yolları parke taşı ile kaplayacaklarını ifade eden Başkan Ertürk, "Kuyucak ilçemiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallemizde bulunan toprak yolları da hızlı bir şekilde parke taşı döşeyerek vatandaşlarımızı kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtaracağız" dedi.