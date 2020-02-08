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Başkan Ertürk'ten geleneksel deve güreşi etkinliklerine davet

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenecek olan geleneksel deve güreşi şenliklerinin hazırlıkları tamamlandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenecek olan geleneksel deve güreşi şenliklerinin hazırlıkları tamamlandı.


Deve güreşi şenliklerine tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Tüm gelirini Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğimiz etkinliğimize herkesi davet ediyoruz” dedi.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek olan Geleneksel Deve Güreşi Şenliklerinin tüm hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek, ata geleneği olan deve güreşlerine herkesi davet etti. Ertürk konuşmasında, “Ata, Yörük geleneklerimizden olan deve güreşi şenliklerimizden birini daha önümüzdeki Pazar günü Türkiye'nin en güzel güreş arenalarından biri olan Kuyucak Arenasında gerçekleştireceğiz. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ilçemize gelecek olan birbirinden değerli güreşçi develerimiz şenliğimize renk katacak. Havanın da güzel olmasını beklediğimiz şenliklerimiz için her türlü hazırlığı tamamladık. Ayrıca güreşlerden elde edeceğimiz tüm geliri de Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz” dedi.

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