Başkan Ertürk'ten sağlık çalışanlarına Tıp Bayramı ziyareti

Kuyucak Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarını bu anlamlı günde ziyaret ederek Tıp Bayram'ını kutlayan Ertürk, “Karşılaştığı türlü güçlüklere rağmen, Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” dedi.

Halk sağlığı için gece gündüz demeden görevini layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarının toplumdaki yeri ve önemine değinen Başkan Ertürk, “Tüm sağlık çalışanlarına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Kuyucak İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Ahmet Oktay Bay ve hastane hekimleri Başkan Ertürk'e yapmış oldukları ziyaret için teşekkürlerini dile getirdi.