Başkan Ertürk'ten yeni yıl mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk mesajında yeni yılın yeni umutlar ile geldiğini belirterek, “Kuyucak Belediyesi olarak 2022 yılında yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için hizmet verdik. Kuyucak Belediyesi, halkımızın daha iyi yaşam şartlarına ulaşması için 7'den 70'e, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmaya devam etmiş, yatırımlara ve proje çalışmalarına hız vermiştir. Kuyucak Belediyesi ailesi olarak, vatandaşlarımızın gücünden güç alarak, yeni projelerimizle ilçemizi Ege'nin Yıldızı yapma kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Kuyucaklıların yararı birinci önceliğimiz olacak. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı sürdürerek Kuyucaklıların yararı doğrultusunda Sosyal Belediyecilik çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, Gönül belediyeciliği anlayışıyla siz değerli hemşerilerimiz için yeni yeni projeleri Kuyucak'ımıza kazandırmanın uğraşı ve gayreti içerisinde olacağız. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktır. Milletimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. 2023 yılının Kuyucak'a, Aydın'a, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.