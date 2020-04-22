Başkan Ertürk'ün 23 Nisan mesajı

Başkan Ertürk mesajında, “23 Nisan, demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en büyük göstergesi olmakla birlikte ülkemiz ve dünya çocuklarının bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu'nun 100. Yıl dönümünü, ülkemiz ve dünya çocuklarının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. En büyük arzumuz, ülkemizin geleceği ve teminatı olan çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, ülkesine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleridir. 23 Nisan'lar, çocuklarımızın bu bilinçle yetişmeleri için önemli bir vesiledir. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadele kapsamında, çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu sene evlerinde kutlayacaklar. Evlerinizde sıkıldınız, biliyoruz. Ancak; daha sağlıklı, güzel günlerde buluşabilmemiz için lütfen biraz daha sabredelim. Büyük özveri ile evlerinde kalan çocuklarımıza, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız, nice 23 Nisan'larda buluşmayı diliyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.