İhlas Haber Ajansı

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Başkan Ertürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

95 yaşında hayatını kaybeden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün babası Mehmet Raif Ertürk, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün 95 yaşındaki babası 8 torun, 4 çocuk sahibi Hacı Mehmet Raif Ertürk, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet Raif Ertürk'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Pamukören Kurtuluş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.



Cenazeye Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın Milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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