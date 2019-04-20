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Başkan Fatih Atay ilk nikahını kıydı

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, ilk nikahını kıydı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otogar'da bulunan düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Rojda ve Bülent Salih çiftinin hayatlarını resmi olarak birleştiren Başkan Atay: "Belediye başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Emin olun ki çiftlerimizden daha heyecanlıyım. Bu güzel günde, Rojda ve Bülent Salih kardeşlerimizin mutluluklarına vesile olmak bizler için onur verici. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.



Rojda ve Bülent Salih çiftinin düğününe katılım gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: "Martın sonu bahar olmaz diyorlardı. Bu düğünle birlikte baharın geldiğini her alanda gördük. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

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