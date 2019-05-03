Başkan Fuat Öndeş, Germencikspor'a verdiği sözü tuttu

Germencik'te spora ve sporcuya her zaman destek vereceğini söyleyen Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yıpranan ve sağlıklı hizmet veremeyen İlçe stadının eksiklerini tamamlattı.

Geçtiğimiz günlerde U12 ve U13 takımı ile Başkan Öndeş'i ziyaret eden Germencikspor Kulüp Başkanı Turgay Çapakçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe stadyumunun eksiklerinin giderilmesi için talepte bulunmuştu. Ziyaret esnasında Futbolcularla beraber durumu değerlendiren Öndeş, Germencikspor'un taleplerini dinleyip, durumu değerlendiren Fuat Öndeş gereken çalışmaların yapılacağı sözünü vermişti. Başkan Öndeş'in talimatı ile başlatılan çalışmalar kısa zamanda tamamlanarak futbolcular ve ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Germencik ilçe stadının eksiklerinin giderilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, “Germencikspor kulübümüzün talebi üzerine ilçe stadyumunda Belediyemiz katkısıyla, stadın duvarları ve tribün koltuklarının rengi futbolcuların istediği renkte boyandı, Germencik Belediye'sinin logosu tribünün iç kısmına eklendi. Sahanın tüm duvarlarına badana yapıldı ve son olarak da tribünün arka tarafı greyder ile düzeltilip temizliği yapılmasıyla İlçe Stadı yeni bir görünüme kavuştu. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek. Sporcularımız her şeyin en iyisine layık” diye konuştu.