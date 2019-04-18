Başkan Fuat Öndeş, şehitleri unutmadı

Başkan Öndeş mesajında; “Birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün en büyük kanıtı bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizdir. Vatanımızı kanları canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik, bütünlük ve iç huzurumuzu bozmaya çalışan her türlü direnişe karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize minnet borcumuzu bir ömür boyu ödeyemeyiz. Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini korumak, bizlere büyük zaferleri ve güzel yurdumuzu armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan Aziz Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur.

Şehitler Haftası vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin emaneti ailelerine ve yakınlarına da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.