Başkan Güler, “Ayrılık günleri geride kaldı”

Aydın'ın Köşk ilçesinde pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “O ayrılık günleri geride kaldı” dedi.

Ramazan ayı boyunca iftar çadırı ve evlere sıcak iftar yemeği servisi sağlayan Köşk Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra 3 bin kişilik iftar yemeği düzenledi. Yemek masalarıyla donatılan binlerce kişilik bereketli sofralar, ilçe meydanını ve yolları tamamen kapladı. İftar öncesinde yerlerini alan binlerce Köşklü, Köşk Belediyesi'nin iftarına büyük ilgi gösterdi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “O ayrılık günleri geride kaldı” diyerek gönül sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Ramazan ayının paylaşım ve dayanışma ayı olduğunu belirten Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Böyle büyük ve güzel bir organizasyonla genci yaşlısı binlerce vatandaşımızı bu sofralarda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Covid salgını dolayısıyla toplu iftar programlarına iki yıl ara vermiştik. Şükürler olsun ki o ayrılık günleri geride kaldı ve bu gün iftar soframızda bir aradayız. Belli ki, kıymetli hemşehrilerimiz de bu birliktelik zamanlarımızı çok özlemiş. Bugün de hava güzel, sizlerle gönül sofrasında kucaklaşmak ve bir arada olmak çok daha güzel. Rabbim, inşallah bütün ramazan aylarının huzurunu, bereketini ve kardeşliğini daimi suretle bu memleketin ve İslam toplumunun üzerinden eksik etmesin. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Şimdiden tüm hemşehrilerimin mübarek ramazan bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

İftar programına 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, AK Parti Aydın Milletvekilleri, 22. ve 24. Dönem AK Parti Aydın vekili Semiha Öyüş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, il ve ilçe yönetimleri, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, MHP Köşk İlçe Başkanı Levent Güler, Ülkü Ocakları teşkilatları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.