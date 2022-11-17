Başkan Güler, düğün salonu için kolları sıvadı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla Kıran Mahallesi'ne düğün salonu yapılması için çalışmalar başladı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri için Belediye Düğün Salonu Yapım Projelerine bir yenisini ekledi. Köşk Belediyesi ekipleri, Başkan Güler'in talimatıyla Kıran Mahallesi'nde inşa edilecek olan düğün salonu için çalışmalara başladı. Tamamlanmasıyla birlikte Kıran mahallesi sakinlerinin cemiyet ihtiyaçlarını karışlayacak olan düğün salonu inşaat alanını ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler;” İlçemize bağlı tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin en mutlu günlerini temiz ve nezih ortamlarda yapabilmelerini sağlamak adına mahallelerimizde Düğün Salonu Yapım Projesine önem vererek sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kıran mahallemizde Düğün Salonu yapım çalışmalarımıza başladık. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Mahallemize ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.