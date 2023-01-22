Başkan Güler, Gastronomi Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güle ilçede 29 Ocak Pazar gününe kadar sürecek olan Gastronomi, Yemek ve Yöresel Ürünler Festivali'nin açılışını yaptı.

Köşk Belediyesi'nin, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda düzenlediği organizasyonda, karne sevinci yaşayan çocukları da unutmayan Başkan Güler, onlarla birlikte sahneye çıkarak birlikte vakit geçirdi. Festivalde sürpriz etkinlikler ve eğlencelerle minik öğrencilerin yüzlerini güldürdü. Açılış sonrası stantları gezen ve ürünleri inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Karne heyecanı yaşayan minik yavrularımız ile birlikte belediyemizin düzenlediği Gastronomi, Yemek ve Yöresel Ürünler Festivalinin açılışını gerçekleştirdik. Onlar için hazırladığımız süpriz etkinliklerde çocuklarımıza ve ailelerine iyi eğlenceler diliyor, Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Farklı yörelerden lezzetlerin tanıtıldığı festival çerçevesinde Şanlıurfa Sıra Gecesi ekibi de sahnede izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.