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Başkan Güler, kan bağışı noktasını ziyaret etti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Recep Tayyip Erdoğan meydanında vatandaşlardan kan bağışı toplayan Kızılay çalışanlarını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar diledi.


Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet ederek, kan bağışına dikkat çekti. Başkan Güler, kan bağışının özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde büyük önem arz ettiğini vurguladı ve kan rezervlerinin yeniden dolmasına destek veren vatandaşları tebrik ederek, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğinin altını çizdi.


Kızılay'ın kan bağışı noktasında canla başla mesai yapan sağlık çalışanlarını da tebrik eden Başkan Güler, gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, zor ve meşakkatli bir iş yaptıklarını, bu bağlamda her türlü desteği hak ettiklerini belirtti.

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