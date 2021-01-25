İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güler, muhtarlar ile buluştu

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçedeki muhtarlar ile buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.



Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Güler ve muhtarlar belediyenin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında muhtarlara bilgilendirmelerde bulunan Güler, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.



Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın tüm mahallelere eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını kaydeden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki gözümüz, belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini muhtarlarımız aracılığıyla öğreniyor önem sırasına göre sorunları tek tek gideriyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız bu iş birlikleri sayesinde ilçemizdeki tüm çalışmalarımız daha faydalı oluyor, ihtiyacı olan mahallelere doğru hizmetler götürüyoruz. Bu iş birliğimiz sayesinde ilçemizde daha nice güzel işler yapacağımıza hiç şüphem yok. Hepimizin amacı halka hizmet, Köşk'e hizmet" diye konuşarak toplantıya katılım sağlayan muhtarlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.