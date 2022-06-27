Başkan Güler: "Semt halı sahaları gençlerin yeni spor adresi olacak"

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından Köşk'te yapılması planlanan 6 mahalle halı sahasından 4 tanesi olan Serdaroğlu, Çarşı, Kızılcayer ve Koçak Mahallesi sentetik halı sahalarını kısa sürede tamamlandı.

Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak hizmetler ve projeler sunan Belediye Başkanı Nuri Güler'in semt halı sahaları projesi gençlerin spordaki yeni adresi olacak. Kırsal mahallelere de merkezden farksız hizmetler götürüldüğünü belirten Başkan Nuri Güler, “Kırsal yerleşim yerinde ikamet eden gençlerimize de spor alanı oluşturmak için yeni sentetik halı sahalar inşa ediyoruz. Semt halı sahaları projesiyle, gençlerimizin spor faaliyetleriyle hem sağlıklı kalmalarını hem de genç sporcuların yetişmesini hedeflenirken, diğer yandan da ilçemizde spor alanlarının sayısını arttırıyoruz” diye konuştu.

Göreve geldiği ilk aylarda Beyköy ve Ovaköy'de ikamet eden vatandaşlar için Ovaköy sentetik halı sahasını yaparak gençlerin ve futbolseverlerin hizmetine sunduklarını söyleyen Başkan Güler, “Gençlerimiz için tüm çalışmalarımızı hep ön planda tuttuk. Şimdi de 6 adet sentetik halı saha projemizde; Güzelköy, Koçak ve Cumadere mahallesi için ortak nokta olacak şekilde Koçak Halı Sahasını yaptık. Akabinde Serdaroğlu, Çarşı ve Kızılcayer halı sahalarını kısa sürede tamamladık. Ekiplerimiz zemin sahasını hazırlığının tamamladığı Ahatlar mahallemizde halı saha çalışmalarını sürdürüyor. Sonrasında 6. halı sahamız olacak Ilıdağ mahallesinde çalışmalara başlayacağız. Gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun diyorum” dedi.

Modern standartlara uygun şekilde yapılan semt halı sahaların yapımı vatandaşlardan da tam not aldı. Semt halı sahaları için çocuklar ve mahalle sakinleri ise kendilerine oluşturulan spor alanları çalışmalarından dolayı Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e teşekkürlerini iletti. Semt halı sahalarında istedikleri zaman spor yapabileceklerini kaydeden vatandaşlar, Köşk Belediyesinin çalışmalarını takdir ettiklerini de ifade etti.