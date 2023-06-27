Başkan Güler: "Sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır"

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Bayramlar, paylaşma ve dayanışmanın üst düzeyde yaşandığı müstesna günleridir. Unutmayalım ki, sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bayramların paylaşma ruhunu yükselten günler olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, mesajında "Bayramlar, birlik ve beraberlik içerisinde huzur ortamının hissedildiği, sevgi bağlarımızı güçlendiren paylaşma ve dayanışmanın üst düzeyde yaşandığı müstesna günleridir. Birbirimizi hatırlamak, kardeşliğimizi güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bayramlar beraber yaşandığı zaman sevinçlerimiz çoğalır, gönüllerimiz muhabbetle dolar. Bu bayramda da, ihtiyaç sahiplerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle Rabbimizin bizden istediği, elimizle birlikte gönlümüzü de açmak, gönülden verebilmektir. İnancımızın temelini teşkil eden, bizleri birlik ve beraberlik içinde bugünlere getiren ve güçlü yarınlarımıza basamak olan bu müstesna günleri, hayatımızın her anında yaşayabilmek ve gelecek nesillere aktarmak için bir fırsat olarak değerlendirilmeliyiz. Bu bayramda da ailemizi, akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı unutmamalıyız. Çevremizde bulunan ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yetimlere daha fazla kucak açmalı, onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz. Kıymetli Hemşehrilerim unutmayalım ki; sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz Milletimizin, çok kıymetli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bu vesile ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi.