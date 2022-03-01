Başkan Güler, vatandaşları deve güreşlerine davet etti

Köşk Belediyesi'nin düzenlediği 12. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı. 6 Mart'ta, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin güreşeceği festivale Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tüm vatandaşları davet etti.

Yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Köşk Belediyesi 12. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali Köşk Arenası'nda yapılacak. Köşk Belediyesi tarafından, Baklaköy Mahallesi Çaykenarı Mevkiindeki arenada 6 Mart 2022 Pazar günü yapılacak olan 12. Deve Güreşleri Festivali'ne Türkiye'nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü 170'ten fazla deve katılacak.

Pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olması ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenen festivale tüm vatandaşları davet eden Başkan Güler; “Deve güreşleri kültürel zenginliğimizdir. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı ve katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüm güreş severleri 6 Mart Pazar günü ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.