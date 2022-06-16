Başkan Güler: "Yaraları en kısa sürede saracağız"

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgeye giden Belediye Başkanı Nuri Güler, incelemelerde bulunarak "Yaraları en kısa sürede saracağız" dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Kızılcaköy ve Başçayır mahallelerini ziyaret etti. Şiddetli yağışlar ve buna bağlı olarak oluşan selden etkilenerek en çok zarar gören Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır Mahallesinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek talepleri dinleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, selin izlerinin biran önce ortadan kaldırılması için ekipleri seferber ettiklerini ifade ederek, “Ekiplerimizi ve iş makinalarımızı sel felaketini yaşayan mahallelerimizde görevlendirdik. Aynı zamanda diğer ekipleri ile de koordineli çalışmalar yaparak selden dolayı mağdur olan vatandaşların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak için temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Nuri Güler, sel felaketinin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirterek “Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Selden zarar gören vatandaşlarımızı bizzat ziyaret ettim ve Kızılcaköy ve Başçayır mahallemizde yaşanan sel afetinin hayatı olumsuz etkilediğini gördük. Devletimizin ve Belediyemizin yardım elini vatandaşımıza anında uzatıyoruz. İstekleri ve talepleri var onları giderilmesi için talimatlarımızı verdik. Yaralarımız sarılıyor. Bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.