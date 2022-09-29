Başkan Güler'den eğitime destek

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, eğitim ve öğretime olan desteğini de sürdürürken, Kızılcayer ve Ketenyeri İlkokulları'nda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Başkan Güler'in talimatı doğrultusunda Köşk Belediyesi ekipleri 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesi ilçede bulunan okulların temizlik ve bakım çalışmalarının tamamladıktan sonra, gelen talepler doğrultusunda Kızılcayer ve Ketenyeri İlkokullarında çevre, bahçe düzenlemesi, çocuk oyun grubu tadilatı ve montajı, kilitli parke taşı ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak için raylı sistem kapı montajı gerçekleştirdi. Çalışmalar sonrası Kızılcayer ilkokulunu ziyaret eden ve burada öğretmen ve velilerle bir araya gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, yapılan çalışmaları değerlendirerek sorunların yerinde çözümüne imza atıklarını ifade etti.

"Eğitim, bizim kırmızı çizgimiz"

Öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlamanın gayret içerisinde olduklarını belirten Başkan Güler; “Bizleri başarıya ulaştıracak en önemli kurum okul, en önemli araç eğitimdir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunan bir eğitim yuvasıdır. Bizler de bu konuda yapabilecek çalışmalarımızı hayata geçirdik. Okul bölgesinde yer alan Kızılcayer, Koçak ve merkez Çarşı mahallesi Semt Halı Saha Projesini de yaz döneminde hızlıca tamamlayarak okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin hizmetine sunmuş olduk. Gençlerimiz gönül rahatlığıyla okul bahçesinde spor faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Daha iyi bir geleceğin anahtarının çocuklarımız olduğunu biliyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, iyi yetişmiş, donanımlı nesillerin yetişmesi hepimizin ortak hedefidir. Çocuklarımızın eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içindeyiz. Hedefimiz onların gelecekleri için daha iyi bir eğitim alabilmelerine katkı sağlamak. İmkanlarımız dahilinde eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş'ında bulunduğu ziyarette minik öğrencileri de unutmayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; eğitime yeni başlayan öğrencilere boyama seti hediye etti.