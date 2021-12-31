Başkan Güler'den Gönüllü vatandaşlara baklava ikramı

Ziyaret esnasinda mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden ve yol yapımının kısa sürede tamamlanması için gönüllü olarak belediyeye verdikleri bu desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Köşk Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla mahallelerimizde eş zamanlı kilitli parke taşı yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Cumayanı mahallemizde Muhtarımız ve hemşehrilerimiz sağ olsunlar çalışmaların kısa sürede tamamlanabilmesi için bizlere destek oldular. Mahalle sakinlerimizin vermiş olduğu bu destek bizim için çok kıymetli. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle, güzide ilçemiz Köşk'ümüzü hak ettiği yerlere taşıyacağımıza olan inancım tam. Çalışmada emeği geçen Muhtarımız Mehmet Girgin'e ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her şey Köşkümüz için" diye konuştu.