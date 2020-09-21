İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güler'den ilk ders gününde öğrencilere incir ikramı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Sınıfları ziyaret eden Başkan Güler öğrencilere ve öğretmenlere incir ikram etti.


Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okulların yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Alınan tedbirler çerçevesinde ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için de yüz yüze eğitim bugün başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bugün Köşk'te yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ile birlikte sınıfları ziyaret eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra, incir ikramında bulundu.


Minik öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, her şeye rağmen okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıfların yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Diğer öğrenci kardeşlerimizi de okullarımızda görmeyi çok arzu etmemize rağmen daha sağlıklı günlerde bir arada olabilmek için bir süre daha öğrenimlerine uzaktan eğitimle devam edecekler. Öğrencilerimizin bu süreçten verim alabilmesi öğretmenlerinin ve okul idarelerinin hazırladığı eğitim programlarının dikkatle takip edilerek uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bu süreci en başarılı şekilde atlatacaklarından şüphem yok. 2020-2021 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlar getirmesini diliyor; daha sağlıklı günlerde, çok özlediğimiz okul bahçelerimizde ve sınıflarımızda buluşmayı temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.